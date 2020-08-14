Жителей Курганской области предупредили о сильных дождях

Согласно прогнозу Винштейна, от 30 до 40 мм осадков выпадет с 16 по 19 августа. По его словам, самые интенсивные дожди пройдут в регионе 16 и 17 августа. Вероятность слабых дождей сохранится в следующие два дня.

«В отдельных районах Зауралья максимальное количество осадков достигнет 40-50 мм», — уточнил журналист.