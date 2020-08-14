Жителей Курганской области предупредили о сильных дождях
Синоптик-любитель, журналист Илья Винштейн на своем портале рассказал, что в середине августа в Кургане пройдут самые сильные ливни за все лето. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Согласно прогнозу Винштейна, от 30 до 40 мм осадков выпадет с 16 по 19 августа. По его словам, самые интенсивные дожди пройдут в регионе 16 и 17 августа. Вероятность слабых дождей сохранится в следующие два дня.
«В отдельных районах Зауралья максимальное количество осадков достигнет 40-50 мм», — уточнил журналист.