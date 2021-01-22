Жителей Курганской области предупредили о морозах до минус 43 градусов
Морозы до минус 43 градусов придут в Курганскую область в выходные, 23 и 24 января, сообщили на сайте местного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«23-24 января 2021 года местами по области ожидается сильный мороз», — процитировал специалистов сайт URA.ru.
Синоптики отметили, что температура воздуха опустится до минус 40-43 градусов.
Сотрудники администрации Кургана попросили жителей города в период морозов соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными на дорогах. Они напомнили, что важно беречь здоровье и тепло одеваться.