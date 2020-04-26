    26 апреля 2020, 12:54

    Жителей Курганской области оставили совсем без алкоголя на майские праздники

    Эля Данилюк

    Дополнительные ограничения во время коронавируса решили ввести власти Курганской области. Там приостанавливают продажу любого алкоголя во всех магазинах. Решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщил «Царьград».
    Жителей Курганской области оставили совсем без алкоголя на майские праздники

    Запрет продавать алкогольную продукцию получат не только супермаркеты, но и маленькие магазины в жилых домах. Ожидается, что закон будет действовать в регионе с 30 апреля до 10 мая.

    Также сообщается, что, помимо алкоголя, власти хотят наложить запрет и на продажу горючих веществ, в том числе и древесного угля, который широко используют любители шашлыков. Меры связаны с тем, что люди, несмотря на ограничение на передвижение, массово могут поехать на дачи открывать сезон барбекю.

    При этом с 27 апреля в Курганской области смягчат ограничения для многих магазинов. Среди них — торговые точки с канцелярскими товарами, хозтоварами, одеждой и обувью. Но, чтобы не допустить толп, по выходным магазины работать не будут, заявили в администрации.

    Интересно, что курганские власти вводят подобные запреты не в первый раз. К примеру, в прошлом году в преддверии Дня Победы алкоголь было запрещено продавать с 5 мая.