Жителей Курганской области оставили совсем без алкоголя на майские праздники

Запрет продавать алкогольную продукцию получат не только супермаркеты, но и маленькие магазины в жилых домах. Ожидается, что закон будет действовать в регионе с 30 апреля до 10 мая.

Также сообщается, что, помимо алкоголя, власти хотят наложить запрет и на продажу горючих веществ, в том числе и древесного угля, который широко используют любители шашлыков. Меры связаны с тем, что люди, несмотря на ограничение на передвижение, массово могут поехать на дачи открывать сезон барбекю.

При этом с 27 апреля в Курганской области смягчат ограничения для многих магазинов. Среди них — торговые точки с канцелярскими товарами, хозтоварами, одеждой и обувью. Но, чтобы не допустить толп, по выходным магазины работать не будут, заявили в администрации.

Интересно, что курганские власти вводят подобные запреты не в первый раз. К примеру, в прошлом году в преддверии Дня Победы алкоголь было запрещено продавать с 5 мая.