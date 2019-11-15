Жителей Курганской области оставили без воды на полмесяца

С 29 октября без воды остались горожане с улиц Красная, Железнодорожная, Свободы, Розы Люксембург, Рабочая, Лесная и Дзержинского. Сообщается, что региональная прокуратора контролирует ситуацию.

«Ситуация под контролем, осуществляется подвоз воды, ремонт планируем закончить в ближайшие дни», — пояснил глава района.

Игорь Арзин добавил, что работы затянулись на полмесяца, поскольку пришлось заменить почти 800 метров трубы.