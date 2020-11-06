Жителей Кургана обвинили в автомошенничестве

Правоохранители установили, что в прошлом году горожанин вместе со знакомыми для получения страховых выплат инсценировал аварии. Они специально купили машины для автоподстав и находили безлюдные улицы без камер, где устраивали фиктивные ДТП. Таким образом они получили свыше одного миллиона рублей страховых выплат. Следующие 10 лет обвиняемые могут провести за решеткой.