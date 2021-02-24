Жителей Кунцева напугала пума, бегающая по двору без намордника

Канадская пума живет в московской квартире в Кунцеве. Хозяева выгуливают экзотического питомца во дворе поздно вечером, чтобы не пугать людей, потому что далеко не все рады соседству с крупным хищником.

Источник фото: телеканал «360»

Пума по кличке Геркулес живет у своего хозяина Сергея Татаринцева уже полтора года. Пристальное внимание дикая кошка обратила на себя, когда в Сети появилось видео, на котором пума гуляет по району без намордника и поводка. Позже люди заговорили, что Геркулес нападает на более привычных домашних животных. Хозяин пумы уверил, что такое было один раз и это случилось по вине людей.

Раньше законодательство никак не регулировало содержание опасных животных, которые не относятся к понятию «домашний питомец». Государство и не разрешало, и не запрещало заводить таких питомцев. Но 1 января 2020 года вступил в силу закон, который все-таки запретил держать в квартирах таких, как Геркулес. В этой истории есть одно но: Сергей привез пуму в свою однушку незадолго до этого закона. То есть на кунцевскую пуму запрет формально не распространяется.

На хозяина пумы писали заявление в полицию. К Сергею приходили полицейские, знакомились с Геркулесом и оснований для изъятия питомца не нашли. У хозяина есть все необходимые документы: ветеринарный паспорт и бумаги из Пензенского зоопарка, где Татаринцев приобрел дикую кошку.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей Татаринцев заявляет, что пума добрая и совсем не опасная. Мнения соседей на этот счет разделились.

«Вечером они гуляют, я ее глажу, она очень доброжелательная, приятная», — рассказал местный житель.

Так считают далеко не все: «Сомнительное соседство, потому что дикое животное, неизвестно, что от него ожидать».

Татаринцев уверен, что справится с кошкой. Хозяин для пумы не еда и не угроза, как и соседи с их собаками. Но люди все же переживают за свою безопасность из-за того, что рядом с ними живет хищник.