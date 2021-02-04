Жителей Кубани осудили за убийство знакомого

В конце ноября 2018 года подсудимые попросили своего знакомого отвезти их в Приморско-Ахтарск. Они захотели завладеть его иномаркой Маzdа и по пути напали на водителя. Один душил его удавкой, другой наносил удары ножом. Убив потерпевшего, мужчины вывезли его тело в лес и сожгли.

«Одного из мужчин осудили на 19 лет, а другого — на 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в региональном следственном комитете.