Жителей Крымского района Кубани попросили собрать вещи из-за угрозы наводнения

Жителей Крымского района Кубани экстренно оповестили о подступлении воды. Людей попросили собрать вещи и подняться на возвышенность. Об опасности наводнения сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

«Уважаемые жители г. Крымска и Крымского района! В город идет вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность!» — призвал он.

Сейчас в Крымске и Нижнебаканском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных действует режим повышенной готовности. Лесь сообщил, что во всех поселениях выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно. На местах работают все оперативные службы и спасатели.

Пока в Крымске уровень реки в норме, без существенного подъема. На улицах города работают сирены оповещения.

«Прерывистый звук означает „Внимание всем!“. Будьте бдительны, продумайте для себя пути эвакуации в безопасное место, следите за поступающей информацией. Если звучит непрерывная сирена, соберите необходимые документы и вещи, эвакуируйтесь в безопасное место», — напомнил Лесь.

По данным местного издания Bloknot-Krasnodar, из-за подъема уровня реки Кабанки перекрыто несколько участков федеральной трассы. В частности, закрыто движение на дороге со стороны Новороссийска. Объехать этот участок предлагают по маршруту Крымск — Варениковская — Гостагаевская — Натухаевская — Новороссийск.