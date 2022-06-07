Жителей Крыма обеспечат качественной мобильной связью

Жители Крыма смогут пользоваться качественной мобильной связью. Операторы закончат необходимую работу в течение двух лет, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Операторы готовят программы, будут заходить [на территорию Крыма]. „Миранда медиа“ точно будет заходить. <…> Связь будет лучше в перспективе двух лет точно. Тотальное покрытие», — процитировал министра ТАСС.

По словам Шадаева, на территории полуострова появится не только качественная связь, но и хороший мобильный интернет.

Вопрос о работе операторов сотовой связи в Крыму поднял президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. В конце 2021 года он пообещал, что проблему решат. В марте местные власти сообщили, что начали прорабатывать вопрос появления новых операторов сотовой связи, но окончательно проблему еще не устранили.

Сейчас на территории Крыма не работают крупные российские мобильные операторы. Компании не занимаются бизнесом на полуострове, так как боятся попасть под санкции. Жители Крыма пока пользуются услугами компаний «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком».