Общество 23 марта 2024, 01:07 Жителей Красногорска предупредили об информационных провокациях Глава Красногорска Волков: стоит доверять только официальным источникам данных

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О ситуации в Crocus City Hall следует черпать сведения только из официальных источников информации и не поддаваться на провокации по теме. Об этом предупредил глава округа Красногорск Дмитрий Волков в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Прошу верить только официальным источникам и не поддаваться информационным провокациям», — отметил он.

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Волков добавил, что находится на месте теракта, где работает оперативный штаб. Спасательную операцию, по его словам, еще не завершили. В ней задействовали все оперативные службы.

«Пострадавшие направляются в больницы для оказания экстренной помощи», — заключил глава Красногорска.

Он также опубликовал видео, снятое у Crocus City Hall. В кадр в том числе попали машины скорой помощи, пожарные и авиация МЧС.

При теракте в концертном зале вечером 22 марта погибли, по предварительным данным, 40 человек. Пострадали, уточнили в подмосковном Минздраве, 145. Из них девять находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пожар, который охватил здание Crocus City Hall, удалось локализовать.