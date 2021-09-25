Жителей Краснодара возмутил стенд к детской площадке, которой нет

В Краснодаре в одном из районов установили стенд к детской площадке, на месте которой остались только одни старые качели. В администрации города заявили изданию «Подъем», что щит был согласован со старшими дома, а ремонтировать площадку их никто не просил.

Местная жительница запечатлела мифическую площадку на видео.

«Смешно читать название, когда на нашей площадке машины и одни качели. И железяки. Вот вся наша детская площадка. Еще есть, конечно же, одинокая горка, где-то далеко. И обслуживает это все ГУК „Краснодар“», — сказала женщина.

В администрации Краснодара заявили, что стенд поставили по инициативе депутатов. А с претензиями предложили обращаться к другим хозяйствующим субъектам.

В МКУ «Горжилхоз» заявили, что раз жители заметили эти плачевные качели, то их приведут в порядок. Горка и качели находятся на балансе Прикубанского внутригородского округа. И там сказали, что жители не обращались к ним с просьбой о ремонте.

В приемной местного депутата Романа Лизунова, который отвечает за участок, тоже пообещали изучить вопрос об обновлении детской площадки.

Врач-травматолог Александр Григорьев ранее рассказал, что примерно 30% всех травм дети получают на детских площадках.