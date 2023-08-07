Общество 07 августа 2023, 01:49 Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию Жителей Краснодара призвали экономить электроэнергию из-за жары Pxhere

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Жителей Краснодара призвали экономить электроэнергию. В Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города объяснили, что эта просьба связана с большой нагрузкой на энергосистему в жару.

«Уважаемые жители и гости города, просим перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему», — указали в публикации.

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В Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара также призвали людей не создавать дополнительную нагрузку на электросети.

Жителям и гостям города рекомендовали придерживаться не сложных правил для экономии электроэнергии. Среди них назвали охлаждение квартиры не двумя, а одной сплит-системой и очередность при необходимости использования нескольких предметов бытовой техники.

«Не пользуйтесь одновременно всей техникой в доме», — предупредили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Жарко сейчас не только в Краснодаре. Температура в столице в воскресенье, 6 августа, преодолела отметку в +30 градусов, что сделало этот день самым жарким за это лето.

В ГУ МЧС по городу призвали жителей и гостей Москвы воздержаться от использования открытого огня во время аномальной жары из-за повышенной пожароопасности.