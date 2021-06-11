Жителей Костромы наградят за спасение детей из запертой горящей квартиры

Троих жителей Костромы, которые спасли из горящей квартиры брошенных без присмотра детей, представят к наградам МЧС. Мужчины забрались на третий этаж по водосточной трубе и мастерски провели эвакуацию.

О планах наградить неравнодушных прохожих сообщил Life со ссылкой на региональный главк МЧС. В ведомстве уточнили, что сейчас уже готовят для этого необходимые документы.

Отец детей, который запер их в квартире одних, получил административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья ранее уже была поставлена на контроль инспектора ПДН.

Пожар произошел вечером 6 июня. Когда дети остались дома одни, один из них поджег диван и в квартире начался пожар. Попасть в квартиру из подъезда не получилось, поэтому участники спасательной операции решили лезть в окно по водосточной трубе. Один из них рассказал Life, что все заняло меньше минуты.

Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС. По факту случившегося начата прокурорская проверка. Помимо этого, по данным РИА «Новости», проверку в отношении органов профилактики начал и Следственный комитет.