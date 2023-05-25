Общество 25 мая 2023, 18:59 Жителей Китая предупредили о пике второй волны эпидемии коронавируса Главный эпидемиолог КНР: пик второй волны коронавируса в стране наступит в конце июня РИА «Новости»

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Пик второй волны эпидемии коронавируса ждет жителей Китая летом. Об этом сообщил главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, его процитировало китайское издание «Пэнпай».

«Пик второй волны эпидемии коронавируса в 2023 году придется на конец июня», — уточнил специалист на конференции в Гуанчжоу.

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По словам эпидемиолога, на пике новой волны в Китае число новых случаев COVID-19 достигнет около 65 миллионов в неделю.

Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса 5 мая. Этот статус продержался более трех лет — ВОЗ признала распространение COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», что на самом деле коронавирус никуда не исчез. По словам специалиста, ковидный шлейф будет тянуться еще долго.

Антикоронавирусная политика Китая в течение трех лет оставалась самой жесткой в мире. Власти КНР начали смягчать противоэпидемиологические меры в декабре 2022 года после волны протестов.