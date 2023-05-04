Общество 04 мая 2023, 14:12 Жителей Кировской области предупредили о высокой пожароопасности

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В Кировской области объявили метеопредупреждение о высокой пожарной опасности в период с 3 по 7 мая. Об этом сообщил сайт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что пожароопасность в первые дни мая сохранится в юго-восточных районах области. В связи с этим на территории региона запрещается поджигать сухую траву и разводить костры.

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По данным RT, также местным жителям нельзя заезжать в лес на машинах и пользоваться там пиротехникой.