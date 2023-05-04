04 мая 2023, 14:12
Жителей Кировской области предупредили о высокой пожароопасности
В Кировской области объявили метеопредупреждение о высокой пожарной опасности в период с 3 по 7 мая. Об этом сообщил сайт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
Отмечается, что пожароопасность в первые дни мая сохранится в юго-восточных районах области. В связи с этим на территории региона запрещается поджигать сухую траву и разводить костры.
Реклама
По данным RT, также местным жителям нельзя заезжать в лес на машинах и пользоваться там пиротехникой.
Лесные пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама