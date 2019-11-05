Жителей Камчатки предупредили о волнах высотой до 9 метров

Спасатели МЧС предупредили о сильном волнении у берегов Камчатки. В акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидаются волны высотой до девяти метров.

Как сообщили в камчатском управлении МЧС, опасное волнение ожидается с утра 6 ноября. Предупреждение действует для Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского районов.

«Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах», — объяснил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов.

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Судам с низким классом, которые находятся в указанных районах, рекомендовали принять меры повышенной предосторожности и укрыться от непогоды в безопасных местах.

На время действия прогноза силы и средства МЧС приведены к готовности к оперативному реагированию.

По прогнозам синоптиков, 6 ноября на Камчатке будут дожди, ветер будет достигать 25 метров в секунду. По данным Камчатгидрометеоцентра, ночью 6 ноября прогнозируется сильный снег с дождем, передает сайт «Аргументы и факты».