Жителей Камчатки и туристов предупредили о мощном извержении вулкана

На Камчатке в ближайшие дни может проснуться вулкан Шивелуч. В МЧС предупредили, что извержение вулкана может быть сильным и опасным. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

В ведомстве рассказали, что извержение может привести к появлению вулканических облаков из пепла высотой до 18 километров. Это может быть опасно для пролетающих воздушных судов. Жизни людей могут угрожать горячие газы, пепел и обломки пород. Жителей края и туристов спасатели призывают отказаться от поездок и походов в район вулкана. Не исключено, что вулканический пепел может достичь населенных пунктов.