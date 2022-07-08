Жителей Калининграда предупредили о похолодании в ближайшие выходные

Сотрудники Гидрометцентра РФ сообщили, что 9 и 10 июля в Калининград придет циклон Вите, который вызовет сильные осадки и понижение температуры воздуха. Об этом написал сайт Infox.ru.

Наиболее сильные осадки ожидаются в воскресенье, 10 июля. Порывы западного ветра достигнут 13 метров в секунду. Столбик термометра в отдельных местах будет показывать от +17 до +20 градусов.

Эти выходные станут самыми холодными в Калининграде с начала лета, заключили синоптики.