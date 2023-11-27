Общество 27 ноября 2023, 17:10 Жителей южного региона России предупредили о новом шторме

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с изданием NEWS.ru сообщил о новом шторме на юге России вечером 28 ноября. Как отметил синоптик, порывы ветра будут достигать 20–25 метров в секунду.

В Краснодарском крае ветер стихнет к концу понедельника, 27 ноября.

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«Циклон продолжит двигаться на север. Сейчас его центр постепенно приближается к Великим Лукам, в сторону Великого Новгорода. В Новороссийске, Геленджике и Анапе ветер также составит 5–10 метров в секунду», — сказал Шувалов.

Осадки в виде мокрого снега на юге России продлятся до среды, 29 ноября.