Жителей ЯНАО предупредили о сильных морозах

В ЯНАО на текущей неделе придут сильные морозы. Понижение воздуха ожидается до 36 градусов мороза. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

По словам метеорологов, в регионе прогнозируются сильные ветра и обильные осадки.

«В понедельник 13 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов с выпадением местами осадков в виде снега, ветер юго-западный от 4-9 метров в секунду. Во вторник температура воздуха опустится до -28 градусов, а в среду до -18. Сила ветра составит до 10 метров в секунду, местами возможны прорывы до 18 метров в секунду», — сообщают метеорологи.

По данным сайта Gismeteo, жителей региона, напротив, ждет потепление до -18 градусов. Сила ветра составит шесть метров в секунду.