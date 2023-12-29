Общество 29 декабря 2023, 11:48 Жителей ЯНАО предупредили о сильном ветре и метели в новогоднюю ночь

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Метель и сильный ветер накроют Ямало-Ненецкий автономный округ. Погода ухудшится в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Согласно прогнозам, 30 и 31 декабря на территории региона ожидаются снегопады. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

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В выходные столбик термометра покажет отметку -5…-25 градусов. Ночью температура может опуститься до -27 градусов.