Общество 12 января 2024, 15:22 Жителей Ямала предупредили об экстремальном холоде до -44 градусов

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В субботу и воскресенье, 13 и 14 января, на Ямал придет экстремальный холод. Столбики термометров покажут до -44 градусов. Об этом рассказал «Ямал 1» со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как написал RT, в субботу днем температура воздуха опустится до -32... -37 градусов. А в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров покажут -39... -44 градусов.

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Жителям региона рекомендуется по возможности оставаться дома.