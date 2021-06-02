Жителей Ямала предупредили о сильном ветре в некоторых районах

Синоптики предупредили жителей Ямала о сильном ветре в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах 2 июня, написал «СеверПресс».

По информации специалистов, порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Отмечается, что представители департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО настоятельно рекомендуют местным жителям соблюдать основные меры безопасности.

Эксперты не советуют выходить на улицу без особой нужды и не проводить работы на открытом воздухе. Водителям не нужно парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.