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Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

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Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Общество

02 сентября 2022, 18:42

Жителей Ямала предупредили о ливнях на выходных

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В ЯНАО на предстоящих выходных ожидается неблагоприятная погода, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

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Синоптики уточнили, что 3 сентября в регионе будет сильный дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 градусов. Ночью столбики термометров снизятся до + 2…+7 градусов. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров секунду.

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