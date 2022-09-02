Общество 02 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Ямала предупредили о ливнях на выходных

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В ЯНАО на предстоящих выходных ожидается неблагоприятная погода, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

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Синоптики уточнили, что 3 сентября в регионе будет сильный дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 градусов. Ночью столбики термометров снизятся до + 2…+7 градусов. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров секунду.

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