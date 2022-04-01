Жителей Ямала предупредил о магнитных бурях

Магнитные бури будут бушевать над ЯНАО до 2 апреля, передает ИА «Север-Пресс».

Региональные профилактологи предупредили, что на Ямале до субботы продлится повышенная напряженность магнитного поля. Отмечается, что в эти дни у людей с повышенной метеочувствительностью и хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие.

«Головная боль, слабость, могут снизиться внимание и работоспособность. Не забывайте принимать назначенные врачом лекарства. Не перенапрягайтесь и следите за режимом сна и отдыха», — порекомендовали медики.