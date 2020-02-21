Жителей Ямала оштрафовали за попытку сэкономить

Во время плановой проверки выяснилось, что владельцы квартиры закрепили магниты на счетчиках при помощи детских резинок для волос.

«Обычно такие улики потребители успевают убрать перед тем, как пустить контролеров. Нам остается фиксировать только потемневшие антимагнитные индикаторы или следы сорванных пломб. Здесь редкий случай, когда любителей экономить на ресурсах поймали с поличным», — пояснил начальник по учету представительства АО «ЕРИЦ ЯНАО» в г. Губкинский Василий Селепей.

Согласно закону, любые попытки изменить данные счетчиков, срыв или повреждение пломб считаются безучетным потреблением ресурсов. Так, хозяевам начислили по 17 тысяч рублей штрафа на каждого члена семьи. В этой квартире их оказалось шестеро. Соответственно, общая сумма штрафа — 102 тысячи рублей.