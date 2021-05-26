Жителей Якутии предупредили об административной ответственности за бездействие при вакцинации

Если работодатели и сотрудники будут бездействовать после введения обязательной вакцинации от коронавируса, то их накажут по административной статье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на якутский Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что вакцинация от SARS-CoV-2 стала обязательной как для представителей профессий из группы риска, так и для тех, кто в этот список не входит.

Накануне Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса. Местные власти обязали работодателей обеспечить всех сотрудников прививками. В случае отказа людей не будут пускать на работу. За нарушения новых правил предусмотрели крупный штраф до 200 тысяч рублей. После этой новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что правительство региона изучит опыт Якутии.

Ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с «360» заявил, что обязательная вакцинация — это перебор. По его словам, всех поголовно прививать не стоит, так как люди могут быть уже с антителами. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал решение руководства Якутии.