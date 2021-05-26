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    26 мая 2021, 08:53

    Жителей Якутии предупредили об административной ответственности за бездействие при вакцинации

    Андрей Иванов

    Если работодатели и сотрудники будут бездействовать после введения обязательной вакцинации от коронавируса, то их накажут по административной статье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на якутский Роспотребнадзор.

    Жителей Якутии предупредили об административной ответственности за бездействие при вакцинации

    В ведомстве отметили, что вакцинация от SARS-CoV-2 стала обязательной как для представителей профессий из группы риска, так и для тех, кто в этот список не входит.

    Накануне Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса. Местные власти обязали работодателей обеспечить всех сотрудников прививками. В случае отказа людей не будут пускать на работу. За нарушения новых правил предусмотрели крупный штраф до 200 тысяч рублей. После этой новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что правительство региона изучит опыт Якутии.

    Ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с «360» заявил, что обязательная вакцинация — это перебор. По его словам, всех поголовно прививать не стоит, так как люди могут быть уже с антителами. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал решение руководства Якутии.