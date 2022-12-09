Общество 09 декабря 2022, 18:38 Жителей Ижевска ожидают сильные снегопады на выходных

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В ближайшие выходные в Ижевске синоптики прогнозируют сильные снегопады и потепление до -3 градусов. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Росгидрометцентр.

По прогнозу в ночь на субботу и до вечера воскресенья в городе выпадет 91% месячной нормы осадков. Также местных жителей ожидает сильный ветер, а вот столбики термометров поднимутся вплоть до -3 градусов.

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Отмечается, что наиболее интенсивные снегопады будут в субботу днем.

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