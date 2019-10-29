Жителей Истры отправили в экстремальный поход. Спойлер: все справились

Жителям Истры провели урок выживания. Взрослые и дети отправились в поход и столкнулись с реалиями природы — им пришлось перебираться на другой берег реки и ориентироваться в дикой местности.

Источник фото: телеканал «360»

Главная задача похода заключалась в том, чтобы найти рюкзак с запасами и набором для выживания. Провел урок профессиональный спасатель. И дал он только одну подсказку — градус направления. Кто-то искал по механическому компасу, кто-то по мобильному. Участники разбрелись по местности.

Источник фото: телеканал «360»

Вскоре стало ясно: нужно пересечь реку. В ход пошло снаряжение. Сначала необходимо закрепить страховочный трос на одном берегу, затем — на втором. И на эту задачу нашелся свой доброволец. А вот перебраться на другую сторону по канатам первым решился школьник Иван Панов.

«Я занимаюсь скалолазанием два года, первый раз переправляюсь через речку, и мне очень нравится скалолазание», — признался он. Иван легко преодолел путь, за ним отправились все остальные. Взрослым оказалось сложнее — они тяжелее.

По словам организаторов, чтобы выжить в экстремальных условиях, нужны сноровка, спортивная подготовка и специальные знания. На практике все запоминается гораздо лучше.

Здорово, что у всех есть смартфоны с картами, с электронными компасами, но мало ли что. Нужно знать, как нас учили в школе, где растет мох на деревьях, и как пользоваться простым компасом», — отметил еще один участник и отец Ивана — Никита Панов.

Источник фото: телеканал «360»

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Участники похода успешно справились со всем заданиями. И, конечно, в финале нашли заветный рюкзак с розжигом, едой и сигнальными ракетами.