Жителей и гостей Сочи предупредили об опасности выхода смерчей на побережье

Отдыхающим в Сочи туристам, а также местным жителям стоит остерегаться выхода на сушу смерчей, а также не купаться во время плохой погоды. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов.

По словам синоптика, сейчас в Сочи на всех пляжах сохраняется запрет на купание в связи с непогодой.

«Ситуация в Сочи сейчас действительно непростая. В этом регионе сейчас серьезные осадки и довольно сильные порывы ветра. Также из-за высокой температуры воды можно ожидать выхода смерчей на сушу. Несомненно, не стоит отменять свои поездки на юг страны, так как погода в этом регионе полностью нормализуется уже к четвергу», — добавил Шувалов.

По сообщению пресс-службы городской администрации, на курорте в ближайшие дни возможны ливни и волнение моря до четырех баллов.