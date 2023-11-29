29 ноября 2023, 17:46
Жителей и гостей Сочи предупредили о новом циклоне
Вечером в среду, 29 ноября, в Сочи ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. По сообщениям метеорологов, непогода продлится до 30 ноября, написала «Свободная пресса».
Как рассказали в городской администрации, прежний циклон нанес городу масштабные разрушения, повредив часть пляжей и железнодорожных путей.
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«С вечера 29 ноября до утра 30 ноября прогнозируется усиление юго-восточного ветра… Утром и днем 30 ноября возможен сильный дождь, местами гроза», — добавили в мэрии.
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