Общество 29 ноября 2023, 17:46 Жителей и гостей Сочи предупредили о новом циклоне

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Вечером в среду, 29 ноября, в Сочи ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. По сообщениям метеорологов, непогода продлится до 30 ноября, написала «Свободная пресса».

Как рассказали в городской администрации, прежний циклон нанес городу масштабные разрушения, повредив часть пляжей и железнодорожных путей.

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«С вечера 29 ноября до утра 30 ноября прогнозируется усиление юго-восточного ветра… Утром и днем 30 ноября возможен сильный дождь, местами гроза», — добавили в мэрии.