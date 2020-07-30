Жителей и гостей Севастополя одолела кишечная инфекция

После того, как больница переполнилась, власти начали рассматривать возможность использовать для госпитализации инфекционную больницу Севастополя. До этого медицинское учреждение было переоборудовано для приема зараженных COVID-19.

При этом в больнице в Инкермане было увеличено количество коек с 30 до 39. Однако и этого уже не хватает.

«В инфекционной больнице завершается ремонт, через 10 дней пообещали полностью закончить первое отделение. Готовимся на всякий случай к другим инфекциям», — пояснил врио губернатора Михаил Развожаев.

Пациентов с коронавирусом будут класть в отдельный корпус, чтобы свести их контакты с другими пациентами к минимуму. Также будут проработаны графики для персонала, которые работают с зараженными COVID-19.

Ранее сообщалось, что известные российские курорты переполнены уже на 70%. В пресс-службе краснодарского Министерства курортов и олимпийского наследия рассказали, что в конце июля загруженность курортов Черноморского побережья составляет 77,63%.