Общество 05 января 2024, 14:25 Жителей и гостей Москвы угостят бесплатным глинтвейном Пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна открылись в парках Москвы Unsplash

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В Москве заработали пункты раздачи горячих безалкогольных напитков — кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

Посетителей подведомственных городскому департаменту культуры парков угостят бесплатными напитками, чтобы они «почувствовали себя комфортнее в холодную погоду».

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Кроме того, для них запустили развлекательную программу, например, катание на лыжах или коньках.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы, что с 6 по 8 января в столице сохранится аномально холодная погода, ниже климатической нормы на 7-15 градусов. В ведомстве посоветовали не использовать для обогрева жилья электрические приборы, не предназначенные для этой задачи.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что 3 и 4 января в Москве и Московской области зафиксировали пик холодной погоды. Теперь морозы постепенно пойдут на спад.