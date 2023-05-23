23 мая 2023, 18:00
Жителей Грайворонского округа разместят в семи районах Белгородской области
ТАСС: жителей Грайворонского округа примут семь районов Белгородской области
Семь районов Белгородской области примут более девяти тысяч жителей Грайворонского округа. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе.
Пункты временного размещения развернут в Ракитянском, Прохоровском, Корочанском и Ивнянском районах, а также в Яковлевском, Старооскольском и Губкинском городских округа.
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В регионе к приему людей подготовились 57 пунктов временного размещения, в них уже находятся 278 жителей. Всего из Грайворонского округа вывезли около 9,3 тысячи человек.
Диверсионная группа украинских националистов проникла в округ в понедельник, 22 мая. В регионе объявили план «Эдельвейс», все сотрудники силовых структур прибыли в место несения службы.
Следственный комитет по факту проникновения ДРГ завел уголовное дело. В Минобороны сообщили, что в ходе КТО в регионе уничтожили более 70 украинских боевиков.
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