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    04 июля 2020, 13:52

    Жителей Ейска ограничат в воде из-за аномальной жары

    Алена Макаренко

    Жесткий график подачи воды введут для жителей Ейска из-за аномальной жары и дефицита холодной воды. Такое решение приняло руководство Ейского района Краснодарского края. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании «Кубаньводкомплекс».
    Жителей Ейска ограничат в воде из-за аномальной жары

    «В связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды „Кубаньводкомплекс“ вынужден ввести режим экономии холодной воды в городе Ейске и Ейском районе», — говорится в сообщении.

    Согласно утвержденному графику, вода будет поступать в дома в течение шести часов в сутки — с 06:00 до 09:00 и с 20:00 до 23:00.

    Водоснабжение Ейского района осуществляется по магистральному Ейскому групповому водопроводу.

    В Ейском районе установилась аномальная жара. Днем воздух прогревается до +30 градусов, ночью температура держится на отметке +25 градусов. Из-за этого регион столкнулся с дефицитом холодной воды. По данным синоптиков, в ближайшие дни на Кубани ожидается аномально сильная жара. Температура воздуха может достигать +40 градусов.

    Аномальная жара держится и в Москве, писало ИА Nation News. На следующей неделе воздух может прогреться до +30 градусов. Причем осадков в столице не ожидается.