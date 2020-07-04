Жителей Ейска ограничат в воде из-за аномальной жары

«В связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды „Кубаньводкомплекс“ вынужден ввести режим экономии холодной воды в городе Ейске и Ейском районе», — говорится в сообщении.

Согласно утвержденному графику, вода будет поступать в дома в течение шести часов в сутки — с 06:00 до 09:00 и с 20:00 до 23:00.

Водоснабжение Ейского района осуществляется по магистральному Ейскому групповому водопроводу.

В Ейском районе установилась аномальная жара. Днем воздух прогревается до +30 градусов, ночью температура держится на отметке +25 градусов. Из-за этого регион столкнулся с дефицитом холодной воды. По данным синоптиков, в ближайшие дни на Кубани ожидается аномально сильная жара. Температура воздуха может достигать +40 градусов.

Аномальная жара держится и в Москве, писало ИА Nation News. На следующей неделе воздух может прогреться до +30 градусов. Причем осадков в столице не ожидается.