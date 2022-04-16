Школьники в Балашихе собрали полтонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Ученики школы № 30 в Балашихе подготовили полтонны гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Сбор проходил в рамках акции «Доброе дело». Идея акции принадлежит ученикам гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцово. Ее поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теперь гуманитарную помощь принимают все школы округа.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, глава городского округа Балашиха Сергей Юров также побывали в школе №30 и принесли вещи для гумпомощи.

Духин и Юров принесли детское питание. Брынцалов — канцелярские товары.

«Конечно, людям нужна помощь, как можно скорее. Радостно, что все поддержали акцию „Доброе дело“. Я сегодня тоже присоединился к акции, принес баночки с детским питанием, в том числе безлактозное. У меня младший ребенок с непереносимостью лактозы и я знаю, что найти его — большая проблема», — сказал Духин.

В акции участвуют 43 школы. Также в Балашихе есть еще пять пунктов сбора.