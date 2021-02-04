Жителей дома в Ростове-на-Дону обязали платить за проезд во двор

Проезд к одной из жилых многоэтажек сделали платным в Ростове-на-Дону. При въезде во двор поставили шлагбаум, а жильцам раздали пропуска. Но местные жители не хотят платить и считают нововведение незаконным. При этом те, кто установил ограничитель, ничего не нарушают.

Платный въезд во двор появился у дома № 48 на Тракторной улице. Дорога стала частной, поэтому с местных жителей стали собирать деньги: 50 рублей за разовый проезд и тысячу рублей за абонемент на месяц. Такие правила установил Размик Акопян, который арендовал землю у собственника, пишет РЕН ТВ. У здания установили шлагбаум и мини-пост.

«Мы не хотим ходить по частной дороге, мы хотим ходить по Тракторной улице, которую у нас отобрали. Почему мы должны ходить по частной дороге? Потому что молодому человеку хочется собирать деньги и делать бизнес», — заявила местная жительница Ирина Пономарева.

Все собранные за проезд деньги бизнесмен пообещал потратить на благоустройство территории. Вся земля вокруг многоэтажки является частной, поэтому установка шлагбаума была законной. В Мэрии подтвердили, что предприниматели не нарушали никаких законов. Платить за жильцов предложили администрации. Но такую инициативу должен поддержать департамент имущества.