Жителей дома в Петербурге заставили платить за несуществующий лифт

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге немаленькие, тем более платить за то, чем не пользуешься совсем не хочется. Так решил житель дома на Набережной канала Грибоедова, пенсионер Лев Горьков.

Он рассказал телеканалу «78», что в его платежку включают тариф на лифт. Но живет мужчина на втором этаже трехэтажного дома. А сам лифт находится в соседнем здании.

Абсурдность ситуации объясняется просто: несколько лет назад группе домов разной этажности, построенной в разные годы, дали один адрес. На один дом — один тариф.

В вычислительном центре коллективного пользования Петербурга уже неоднократно объясняли, что за лифт приходится платить даже жильцам первых этажей, так как это часть общего имущества дома.

Расчет тарифа за лифт начисляется от размера жилой площади квартиры каждого жителя дома.

Освободить от платы за лифт тех, кто им не пользуется можно только голосованием всех жильцом дома. Там же можно пересмотреть плату за капитальный ремонт и содержание общедомового имущества.

Пойти на такой шаг пока готовы немногие. Пенсионер Лев Горьков считает, что нужно собрать всех жителей с этим единым адресом и все же освободить жителей его трехэтажки от платы за лифт, которого у них нет.