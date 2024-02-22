Общество 22 февраля 2024, 15:02 Жителей ДНР призвали не выходить на улицы в праздники Пушилин: ВСУ могут увеличить число обстрелов по ДНР в праздники РИА «Новости»

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Жителям Донецкой Народной Республики лучше не выходить во время праздничных выходных на улицу. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Вооруженные силы Украины в праздники увеличивают число провокаций и террористических атак. Опыт показывает, что в предстоящие выходные украинские боевики могут усиленно обстреливать мирные территории.

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«Прошу всех усилить меры личной безопасности. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам! Берегите себя и своих близких!» — сообщил Пушилин.

Ранее украинские военные обстреляли больницу в центре Донецка. В здании повредило кровлю, перекрытия и остекление. Ранения получила сотрудница медицинского учреждения. Под огнем также оказались жилые дома и психоневрологический диспансер.