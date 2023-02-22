Общество 22 февраля 2023, 11:47 Жителей ДНР предупредили об усиленных обстрелах со стороны Украины в праздники Врио главы ДНР Пушилин: из-за угрозы обстрелов ВСУ в праздники ПВО усилили РИА «Новости»

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Украинские войска в праздники устраивают дополнительные обстрелы, поэтому власти Донецкой Народной Республики решили подстраховаться и усилить защиту. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале предупредил жителей о возможной опасности.

«Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — сказал он.

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Артиллерийские подразделения активизировали батарейную и контрбатарейную борьбу, а систему противовоздушной обороны перевели на работу в усиленном режиме. Денис Пушилин посоветовал без лишней необходимости не выходить на улицу и вести себя осторожней.

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Утром 22 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Дебальцево, Александровку, Макеевку и Горловку. За последние сутки, по подсчетам представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили 109 снарядов, а в понедельник — 258. С начала недели погиб один мирный житель, не меньше трех получили ранения.

Российские военные ранее объявили режим тишины с полудня 6 января до конца дня 7 января в честь Рождества, однако ВСУ не разделили эту инициативу — они обстреляли Донецк, Гольмовский, Горловку и другие населенные пункты.