Еще два российских региона заявили о готовности принять жителей ДНР и ЛНР

Власти Оренбургской области и Якутии заявили, что готовы разместить у себя жителей ДНР и ЛНР, которых временно эвакуировали из-за угрозы наступления на регион. В самопровозглашенных республиках сегодня объявили всеобщую мобилизацию.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, Оренбуржье не может остаться в стороне, когда женщины, дети и пожилые люди находятся в опасности, написало РИА «Новости».

«Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России», — сказал Паслер.

Он поручил начать подготовку к приему жителей ДНР и ЛНР, чтобы знать, какое количество людей сможет принять регион. Паслер добавил, что социальная служба готова при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика также готова принять не менее 1,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР.

«Крупнейшие компании региона „Алроса“, „Эльгауголь“ и „Колмар“ готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей из Донбасса и решении вопросов трудоустройства», — сказал Николаев.

Он выразил уверенность, что другие компании тоже поддержат это решение и при необходимости Якутия окажет всю необходимую помощь эвакуированным. Пункты размещения будут развернуты в районах Южной Якутии.