Общество 10 мая 2023, 08:16 Жителей деревни под Новосибирском эвакуировали из-за угрозы пожара Жителей деревни Мариинка под Новосибирском временно эвакуировали из-за угрозы пожара Пресс-служба МЧС

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Живущих в деревне Мариинка в Новосибирской области людей в ночь на 10 мая эвакуировали из-за возможности ландшафтного пожара. Огонь к утру потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Начальник регионального МЧС Виктор Орлов заявил, что в Новосибирской области сложилась тяжелая обстановка с ландшафтными пожарами. Спасатели ликвидировали за прошедшую неделю 1155 возгораний. Причем 996 из них — это горение сухой растительности.

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Орлов добавил, что 9 мая в 23:30 (19:30 по московскому времени) около Мариинки произошел ландшафтный пожар «с фронтом в полтора километра, создававший прямую угрозу населенным пунктам».

«Приняты все меры, активно в работу включилась администрация, сельхозпроизводители… При этом пришлось провести эвакуацию населения в безопасные районы», — уточнил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.

По его словам, 36 человек из 22 домов деревни эвакуировали на безопасное расстояние. Пожар уже ликвидировали. Сейчас обстановка с природными пожарами в шести районах региона находится под контролем ведомства.