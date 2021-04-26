Жителей Челябинской области будут штрафовать за нарушение противопожарного режима

С 24 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим из-за участившихся ландшафтных пожаров. Об этом сообщил «Царьград».

Местным жителям запрещено разжигать костры в лесу и гулять там. В противном случае их ожидает штраф. Для физлиц он составит четыре тысячи рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юрлиц — до 400 тысяч. Отмечается, что сотрудники МЧС уже начали патрулировать садовые товарищества и леса с помощью квадрокоптеров.