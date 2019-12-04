Жителей Челябинской области предупредили об аномальном потеплении

По словам замначальника Челябинского гидрометеоцентра Ирины Поповой, до понедельника температура в регионе будет колебаться от +3 до -4 градусов. Она напомнила, что обычно в этот период столбики термометров показывают -13 градусов. Последний раз анормальное тепло (+10) в декабре было зафиксировано в 2008 году.

«Морознее всего было в 1955 году. В один из дней декабря температура опустилась до -41,5», — уточнила синоптик.