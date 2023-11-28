28 ноября 2023, 15:38
Жителей Челябинской области предупредили о снежной буре
В среду, 29 ноября, в Челябинскую область придет снежная буря. Непогода будет сопровождаться дождями, переходящими в мокрый снег. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на федеральное управление дорог «Южный Урал».
«Ночью в горах и местами днем ожидаются сильные снегопады. На дорогах гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении ведомства.
Реклама
Водителей региона предупреждают о сильной гололедице на дорогах. По возможности не рекомендуется выезжать на федеральные трассы в непогоду.
Челябинская область
Погода
Реклама
Реклама