Общество 28 ноября 2023, 15:38 Жителей Челябинской области предупредили о снежной буре

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В среду, 29 ноября, в Челябинскую область придет снежная буря. Непогода будет сопровождаться дождями, переходящими в мокрый снег. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на федеральное управление дорог «Южный Урал».

«Ночью в горах и местами днем ожидаются сильные снегопады. На дорогах гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении ведомства.

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Водителей региона предупреждают о сильной гололедице на дорогах. По возможности не рекомендуется выезжать на федеральные трассы в непогоду.