Жителей Челябинской области предупредили о появлении опасной изморози

«Мы выслали подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение — будет организована круглосуточная работы спецтехники», — отметили в ведомстве.

Автолюбителей призвали быть осторожными на дорогах.

Отмечается, что изморозь представляет из себя кристаллические или зернистые отложения льда при морозной, но влажной погоде. Ледяной коркой обрастают провода и ветки. В итоге может произойти их обрыв, что послужит причиной чрезвычайных ситуаций на важных объектах и линиях энергосистем. В частности вероятно внезапное отключение электричества.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах необходимо обращаться по телефонам 101 и 112. Кроме этого, можно позвонить в диспетчерскую службу Миндортранса по номеру: 8(351) 237-88-92.