06 сентября 2023, 19:31
Жителей Челябинской области предупредили о ночных заморозках
Челябинский гидрометеоцентр предупредил жителей региона о резком похолодании. В ночь на 7 сентября столбики термометров опустятся до -2 градусов, написал сайт Ura.ru.
Днем в четверг, 7 сентября, в регионе возобновятся дожди. В пятницу и субботу 8 и 9 сентября они перейдут в сильные ливни и грозы. Воздух прогреется до +8, + 13 градусов в ночное время суток. Днем температура воздуха составит до +20 градусов.
Челябинская область
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