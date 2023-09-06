Общество 06 сентября 2023, 19:31 Жителей Челябинской области предупредили о ночных заморозках

Читать 360tv в

Челябинский гидрометеоцентр предупредил жителей региона о резком похолодании. В ночь на 7 сентября столбики термометров опустятся до -2 градусов, написал сайт Ura.ru.

Днем в четверг, 7 сентября, в регионе возобновятся дожди. В пятницу и субботу 8 и 9 сентября они перейдут в сильные ливни и грозы. Воздух прогреется до +8, + 13 градусов в ночное время суток. Днем температура воздуха составит до +20 градусов.