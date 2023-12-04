04 декабря 2023, 15:28
Жителей Челябинской области предупредили о 40-градусных морозах
Челябинский гидрометеоцентр сообщил о приходе в регион 40-градусных морозов. Резкое похолодание настигнет местных жителей 7 декабря, написал сайт Ura.ru.
В ночное время суток 5 и 6 декабря ожидается -13… -15 градусов. В низинах региона столбики термометров опустятся до -33… -40 градусов.
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В сообщении синоптиков также говорится, что снегопады будут продолжаться в Челябинской области до 6 декабря.
Челябинская область
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