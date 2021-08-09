Жителей Челябинской области бесплатно обучат мобильной разработке Android

В Минцифры Челябинской области сообщили, что у молодых жителей региона появится бесплатная возможность пройти курс «Мобильная разработка Android» и получить профессию разработчика приложений для мобильных устройств. Об этом написало ИА Ura.ru.

Руководитель образовательного направления Центра развития цифровых технологий (ЦРЦТ) Челябинской области Яна Елина уточнила, что в регионе уровень зарплаты Android-разработчика составляет до 200 тысяч рублей. Она отметила, что эта профессия сохранит свою актуальность, поскольку сегодня наблюдается рост индустрии мобильных приложений.

По данным информагентства, участников курса научат за два месяца программировать Android-приложения, расширять функциональность продуктов и понимать процесс разработки сложных UX/UI-решений. Лучшие ученики после окончания курса смогут попасть на стажировку в крупные IT-компании.