Жителей Челябинска предупредили о затяжных дождях | 360°

Общество 07 ноября 2022, 12:49 Жителей Челябинска предупредили о затяжных дождях

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По данным синоптиков Gismeteo, на этой неделе в Челябинск придут затяжные дожди. Столбики термометров будут показывать от +1 до +3 градусов, написал Ura.ru.

«Начиная со вторника, с 8 ноября, в городе ожидается потепление и дневные температуры до конца недели будут достигать от +1 до +3 градусов», — отметили синоптики.

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В ночное время суток возможны заморозки. Водителям советуют вести себя безопасно на дорогах в связи с возможным гололедом. Больше всего осадков придется на субботу, 12 ноября.

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