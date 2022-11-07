Жителей Челябинска предупредили о затяжных дождях | 360°

07 ноября 2022, 12:49
Жителей Челябинска предупредили о затяжных дождях
По данным синоптиков Gismeteo, на этой неделе в Челябинск придут затяжные дожди. Столбики термометров будут показывать от +1 до +3 градусов, написал Ura.ru.
«Начиная со вторника, с 8 ноября, в городе ожидается потепление и дневные температуры до конца недели будут достигать от +1 до +3 градусов», — отметили синоптики.
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В ночное время суток возможны заморозки. Водителям советуют вести себя безопасно на дорогах в связи с возможным гололедом. Больше всего осадков придется на субботу, 12 ноября.
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